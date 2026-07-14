Безработного «Вальтера» из Краснодара задержали за экстремистские призывы

УФСБ России по Краснодарскому краю пресекла деятельность жителя краевого центра, обвиняемого в публичных призывах к терроризму и экстремизму. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Следствие установило, что безработный 39-летний краснодарец, являлся сторонником украинской националистической идеологии, вел активную деятельность в мессенджере Telegram. Под псевдонимом «Вальтер» в комментариях к некоторым постам он призывал наносить ракетные удары по Москве , а также совершать насильственные действия в отношении военнослужащих и военнопленных.

В ФСБ добавили, что использование псевдонима не помогло мужчине скрыться от уголовной ответственности. Фигуранта арестовали и возбудили уголовное дело по двум статьям за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности. Максимальное наказание по данным статьям предусматривает до семи лет лишения свободы.

До этого в Крыму местный житель получил четыре года колонии за призывы к терроризму. Уточняется, что житель Джанкойского района Николай Семилетов 1976 года рождения призывал разрушить Крымский мост. Кроме того, фигурант призывал к расправе над жителями страны и политическими деятелями.

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