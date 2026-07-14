В Коми покупатель случайно ранил кассира, доставая кошелек в магазине

В Республике Коми покупатель случайно ранил кассира светошумовым патроном, когда доставал кошелек из сумки. Об этом сообщает портал «Комиинформ».

Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов Усть-Вымского района, где сработала охранно-пожарная сигнализация. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

По словам кассира, мужчина, расплачиваясь за покупки, неосторожно привел в действие пусковое устройство «Сигнал охотника», находившееся в его сумке. В результате произошел выстрел светошумовым патроном, которым была ранена сотрудница магазина.

Пострадавшая получила рваную и поверхностную рану лобной области. Мужчину 1991 года рождения задержали и передали участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту произошедшего проводится проверка.

До этого охранник магазина в Ленобласти подрался с грузчиком и угрожал кассирам, пьяный мужчина устроил драку и начал угрожать кассирам, при этом утверждая, что в него якобы стреляли.

Ранее пьяный мужчина избил сотрудницу и посетителя салона оптики в Петербурге.