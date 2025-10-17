На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Охранник магазина в Ленобласти подрался с грузчиком и начал угрожать кассирам

В Ленобласти охранник спровоцировал драку и попал в больницу с пулевым ранением
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Ленинградской области охранник магазина подрался с грузчиком и попал в больницу. Об этом стало известно 47news.

Вечером 15 октября в полицию поступил вызов из магазина на 7-м км шоссе Дорога Жизни во Всеволожске. Персонал сообщил, что пьяный охранник устроил драку с грузчиком и начал угрожать кассирам, при этом утверждая, что в него якобы стреляли.

Скорая забрала с места происшествия 37-летнего мужчину с пулевым ранением, а правоохранители задержали 35-летнего предпринимателя армянского происхождения, который, по предварительным данным, несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону оппонента.

У стрелка изъяли оружие и составили в его отношении административный протокол за мелкое хулиганство. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее сибиряки избили друг друга на заправке, и это попало на видео.

