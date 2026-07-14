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Общество

Верховный суд помог пожилой паре не потерять единственное жилье из-за сына

ВС России защитил пенсионеров из Челябинска, чей сын хотел оставить их без жилья
Shutterstock

Верховный суд (ВС) России защитил пожилую пару из Челябинска, чей сын захотел оставить их без крыши над головой. Об этом сообщила пресс-служба высшего судебного органа в Telegram-канале.

Супруги рассказали, что оформили на сына квартиру и жилой дом. По их версии, в ответ сын передал им квартиру меньшей площади, где они жили и имели постоянную регистрацию. Однако документ о передаче собственности родственники не составили, оформив сделку лишь устно.

Через четыре года мужчина заявил о намерении продать недвижимость, в которой проживали родители. Супруги сообщили, что другой жилплощади у них нет, а новую квартиру они купить не в состоянии. В связи с этим пара решила оспорить в суде заключенные на сына договоры дарения.

Первая инстанция, апелляция и кассация не поддержали требования истцов. Однако Верховный суд России встал на сторону пожилой пары, указав на то, что нижестоящие инстанции проигнорировали тот факт, что сын фактически ввел родителей в заблуждение, в результате они могли лишиться единственного жилья.

Ранее 95-летняя женщина четыре месяца жила в парикмахерской, потому что сын выгнал ее из дома.

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