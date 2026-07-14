Верховный суд помог пожилой паре не потерять единственное жилье из-за сына

Верховный суд (ВС) России защитил пожилую пару из Челябинска, чей сын захотел оставить их без крыши над головой. Об этом сообщила пресс-служба высшего судебного органа в Telegram-канале.

Супруги рассказали, что оформили на сына квартиру и жилой дом. По их версии, в ответ сын передал им квартиру меньшей площади, где они жили и имели постоянную регистрацию. Однако документ о передаче собственности родственники не составили, оформив сделку лишь устно.

Через четыре года мужчина заявил о намерении продать недвижимость, в которой проживали родители. Супруги сообщили, что другой жилплощади у них нет, а новую квартиру они купить не в состоянии. В связи с этим пара решила оспорить в суде заключенные на сына договоры дарения.

Первая инстанция, апелляция и кассация не поддержали требования истцов. Однако Верховный суд России встал на сторону пожилой пары, указав на то, что нижестоящие инстанции проигнорировали тот факт, что сын фактически ввел родителей в заблуждение, в результате они могли лишиться единственного жилья.

Ранее 95-летняя женщина четыре месяца жила в парикмахерской, потому что сын выгнал ее из дома.