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95-летняя женщина четыре месяца жила в парикмахерской, потому что сын выгнал ее из дома

Житель Архангельска избивал 95-летнюю мать и выгнал ее из дома

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Depositphotos

Приставы выселили из квартиры жителя Архангельска, который издевался над пожилой матерью и выгнал ее из дома. Об этом сообщили в УФССП России по региону.

Как стало известно приставам, 59-летний мужчина выгнал свою 95-летнюю мать из ее квартиры. Он регулярно избивал пожилую женщину и выгонял ее на улице, имел явные проблемы с алкоголем и устраивал дома застолья с подозрительными лицами.

Четыре месяца пенсионерка была вынуждена жить в парикмахерской после того, как взрослый сын в очередной раз прогнал ее. Там ее, как уточняется, приютила владелица салона.

В итоге суд поставил выселить мужчину из принадлежащего ее матери жилья. Приставы освободили жилое помещение от вещей должника, и тому пришлось покинуть квартиру. После этого на входной двери сменили замки, а ключи передали хозяйке.

В сентябре житель Омска напал с молотком на пожилую мать. Злоумышленник ударил женщину по голове более 40 раз, так как ему показалось, что в нее «вселился бес». Пострадавшую, которая смогла попросить помощи у соседей, госпитализировали с черепно-мозговой травмой, она попала в реанимацию.

Ранее пенсионер переехал в машину после того, как его выгнал из дома его собственный сын.

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