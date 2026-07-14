Жителей Ростовской области эвакуируют из-за авиабомб

В Мясниковском районе Ростовской области объявлена эвакуация жителей двух хуторов из-за обнаружения авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает администрация муниципалитета на своей странице в соцсети VK.

Боеприпасы были случайно найдены вчера в ходе проведения строительных работ на Осенней улице в хуторе Ленинакан. Для их обезвреживания вызваны саперы Донского спасательного центра МЧС России, которые должны завершить работу сегодня к 18:00 по местному времени.

«В целях обеспечения безопасности для жителей близлежащих территорий организован временный выезд в пункты размещения», — говорится в сообщении районной администрации.

Эвакуация затронет жителей хуторов Красный Крым, Ленинакан и Ленинаван, которым предложено временно разместиться в специальных пунктах, оборудованных в домах культуры и школах.

Власти привали население сохранять спокойствие, строго следовать указаниям сотрудников экстренных служб и не пытаться приблизиться к месту обнаружения боеприпасов.

Ранее гигантская авиабомба времен Второй мировой вызвала переполох в немецком городе.