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Общество

Гигантская авиабомба времен Второй мировой вызвала переполох в немецком городе

В Кельне детскую больницу эвакуировали из-за 500-килограммовой авиабомбы
МЧС России

В Кельне пришлось эвакуировать детскую больницу из-за обнаруженной в близлежащем парке авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Снаряд весом 500 кг обнаружили в парке Йоханнес-Гисбертс в рамках масштабного обследования, которое специалисты-саперы проводили в течение нескольких последних дней. Первоначальное обследование выявило 150 подозрительных точек, к сегодняшнему дню их число сократили до 14. В одной из этих точек и нашли бомбу.

Радиус эвакуации составил 500 метров, свои дома временно покинули около 4,3 тыс. человек. Из-за близости к парку полностью эвакуировали соседнюю детскую больницу на Амстердамер-штрассе, 43 пациентов экстренно перевезли в другие клиники.

Также эвакуация затронула детский сад, бассейн Лентпарк и ботанический сад.

Обезвреживание бомбы парализовало движение в городе: власти перекрыли несколько улиц и подъезды к мосту, заблокировав движение по одной трамвайной линии и трем автобусным маршрутам.

Ранее в Краснодарском крае на территории больницы нашли авиабомбу.

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