В Европе ограничат доступ к соцсетям детям до 13 лет

Европейская комиссия (ЕК) рекомендует ограничить доступ детей и подростков к соцсетям. Об этом говорится в докладе экспертной группы, которая была создана по поручению главы органа Урсулы фон дер Ляйен.

В докладе предлагается запретить детям младше 13 лет самостоятельный доступ к социальным сетям и другим цифровым сервисам. Пользоваться ими можно будет только под присмотром или с разрешения родителей, опекунов и учителей в образовательных учреждениях.

Отмечается, что в первую очередь необходимо определить, какие именно платформы наносят вред детям. Авторы подчеркивают, что факты указывают на соцсети, но есть и другие сервисы, не соответствующие возрасту и вызывающие зависимость.

В декабре прошлого год президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране необходимо запретить детям младше 15–16 лет пользоваться социальными сетями. По словам главы государства, во всех соцсетях будет введена обязательная проверка возраста. Детям и подросткам младше указанных лет будет запрещен вход в сервисы.

В ноябре Европейский парламент принял резолюцию, в которой предлагается установить минимальный возраст для регистрации в социальных сетях на уровне 16 лет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут запретить детям создавать аккаунты в соцсетях.