Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Кинолог предупредила о смертельной опасности теплового удара для собак

Кинолог Солтан: тепловой удар у собак развивается за минуты
alberto clemares exposito/Shutterstock/FOTODOM

В отличие от людей, у животных мало потовых желез, и основное охлаждение происходит через дыхание. Поэтому перегрев может возникнуть быстрее, чем кажется, особенно в душных помещениях, на солнце или в закрытой машине. Тепловой удар у собак развивается в считанные минуты и без своевременной помощи может привести к летальному исходу, рассказала «Газете.Ru» Юлия Солтан, кинолог, приглашенный эксперт бренда Triol.

Есть как очевидные, так и менее заметные признаки перегрева.

«Самые частые сигналы — учащенное дыхание с открытой пастью, сильное слюнотечение и вялость. Животное может искать прохладные поверхности, ложиться на плитку или тянуться к воде. Более тревожные симптомы — это шаткая походка, рвота, диарея, покраснение или, наоборот, бледность слизистых. В тяжелых случаях появляются судороги и даже потеря сознания — это уже признаки теплового удара, требующие немедленной реакции. У кошек симптомы могут быть менее заметными, но стоит насторожиться, если питомец начинает часто дышать с открытым ртом — для них это нехарактерно», — объяснила она.

Если вы заметили признаки перегрева, переместите питомца в прохладное место, в тень или помещение с хорошей вентиляцией. Затем постепенно начните охлаждение — смочите прохладной водой лапы, подмышки и живот. Резкое охлаждение может навредить, поэтому не стоит использовать лед или холодный душ — это создает дополнительный стресс для организма. Можно аккуратно обернуть животное влажным полотенцем или включить вентилятор рядом, чтобы ускорить восстановление.

«Перегрев легче предотвратить, чем лечить. С вниманием относитесь к условиям, в которых живет питомец. В жару нужно обеспечить постоянный доступ к свежей воде. Расставьте миски в разных комнатах, чтобы животное не тратило силы на поиски. Воду стоит менять несколько раз в день, поддерживая ее прохладной. На прогулках и в поездках выручает дорожная поилка — ее стоит предлагать собаке каждые 30 минут», — посоветовала эксперт.

«Если специальных аксессуаров под рукой нет, можно использовать обычную воду. Легкое смачивание шерсти действительно помогает, но важно делать это правильно. Лучше всего увлажнять лапы, живот и область подмышек. Поливать питомца сверху полностью не стоит, особенно если шерсть густая — это может создать эффект «парника» и только усилить перегрев. Также следите, чтобы животное не находилось под прямыми солнечными лучами после намокания», — резюмировала кинолог.

Ранее ветврач предупредила о неожиданной причине депрессии у питомцев.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!