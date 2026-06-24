Кинолог предупредила о смертельной опасности теплового удара для собак

В отличие от людей, у животных мало потовых желез, и основное охлаждение происходит через дыхание. Поэтому перегрев может возникнуть быстрее, чем кажется, особенно в душных помещениях, на солнце или в закрытой машине. Тепловой удар у собак развивается в считанные минуты и без своевременной помощи может привести к летальному исходу, рассказала «Газете.Ru» Юлия Солтан, кинолог, приглашенный эксперт бренда Triol.

Есть как очевидные, так и менее заметные признаки перегрева.

«Самые частые сигналы — учащенное дыхание с открытой пастью, сильное слюнотечение и вялость. Животное может искать прохладные поверхности, ложиться на плитку или тянуться к воде. Более тревожные симптомы — это шаткая походка, рвота, диарея, покраснение или, наоборот, бледность слизистых. В тяжелых случаях появляются судороги и даже потеря сознания — это уже признаки теплового удара, требующие немедленной реакции. У кошек симптомы могут быть менее заметными, но стоит насторожиться, если питомец начинает часто дышать с открытым ртом — для них это нехарактерно», — объяснила она.

Если вы заметили признаки перегрева, переместите питомца в прохладное место, в тень или помещение с хорошей вентиляцией. Затем постепенно начните охлаждение — смочите прохладной водой лапы, подмышки и живот. Резкое охлаждение может навредить, поэтому не стоит использовать лед или холодный душ — это создает дополнительный стресс для организма. Можно аккуратно обернуть животное влажным полотенцем или включить вентилятор рядом, чтобы ускорить восстановление.

«Перегрев легче предотвратить, чем лечить. С вниманием относитесь к условиям, в которых живет питомец. В жару нужно обеспечить постоянный доступ к свежей воде. Расставьте миски в разных комнатах, чтобы животное не тратило силы на поиски. Воду стоит менять несколько раз в день, поддерживая ее прохладной. На прогулках и в поездках выручает дорожная поилка — ее стоит предлагать собаке каждые 30 минут», — посоветовала эксперт.

«Если специальных аксессуаров под рукой нет, можно использовать обычную воду. Легкое смачивание шерсти действительно помогает, но важно делать это правильно. Лучше всего увлажнять лапы, живот и область подмышек. Поливать питомца сверху полностью не стоит, особенно если шерсть густая — это может создать эффект «парника» и только усилить перегрев. Также следите, чтобы животное не находилось под прямыми солнечными лучами после намокания», — резюмировала кинолог.

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