«Не всегда Альцгеймер»: врач объяснила, о чем говорит ухудшение памяти

Память является одной из самых сложных функций головного мозга, на которую влияют не только возраст и нейродегенеративные, но и масса других факторов. В том числе она может ухудшаться на фоне плохого качества сна, стресса, приема лекарств или дефицита витаминов, рассказала RT невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Беспокоиться стоит начать, если плохая память начинает заметно мешать нормальной жизни – например, когда человек вдруг забывает о встречах, разговорах, задает одни и те же вопросы и с трудом осваивает что-то новое.

«Так как память ухудшается постепенно, часто сопровождается одновременным снижением критики, то сам человек может этого не замечать, — предупредила врач. — Часто на проблемы с памятью указывают близкие, коллеги, друзья».

Также тревожным признаком Демьяновская назвала нарушение пространственной и временной ориентировки или ситуации, когда человек внезапно забывает знакомую дорогу, путает даты, забывает слова. Кроме того, нужно обратить внимание на прочие черты характера – если ухудшение памяти сопровождается апатией, раздражительностью, потерей интереса к любимым занятиям, то это также должно насторожить, считает невролог.

Однако далеко не всегда ухудшение памяти – это признак начала болезни Альцгеймера, подчеркнула врач. По ее словам, память может ухудшиться, в частности, из-за депрессии, тревожного расстройства, нарушения работы щитовидки, дефицита витамина B12 или хронического недосыпа. Также это является следствием перенесенного инсульта или черепно-мозговой травмы.

Демьяновская предупредила, что в некоторых случаях риск сосудистых и дегенеративных заболеваний мозга повышается. Например, если память ухудшается у человека старше 60 лет или пациента с артериальной гипертензией, сахарным диабетом. Кроме того, риски возрастают, если у родственников есть деменция, а забывчивость усугубляется и сопровождается другими симптомами – в этом случае важно срочно обратиться к врачу, заключила специалист.

До этого врач-невролог Галина Чудинская рассказала, что для предотвращения развития деменции недостаточно чтения и решения головоломок. Она подчеркнула, что один из самых недооцененных факторов риска – малое количество социальных связей. Когда человек все реже общается вживую, меньше участвует в обсуждениях и спорах, мозг теряет полезную нагрузку. Кроме того, по ее словам, серьезное влияние на мозг оказывают курение, злоупотребление алкоголем, недостаток движения, плохой сон и метаболические нарушения.

Ранее была названа дешевая пищевая добавка, улучшающая память пожилых за 3 месяца.