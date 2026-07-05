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Наука

Названа дешевая пищевая добавка, улучшающая память пожилых за 3 месяца

NatCom: пребиотики улучшают память пожилых за 3 месяца
Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOM

Пожилые, ежедневно принимавшие пребиотики — пищевые волокна, которыми питаются полезные кишечные бактерии, — показали более высокие результаты в тестах на память уже через три месяца. Параллельно в их кишечнике стало больше бактерий, связанных с улучшением когнитивных функций. Исследование опубликовано в Nature Communications (NatCom).

В эксперименте Королевского колледжа Лондона участвовали 36 пар однояйцевых близнецов старше 60 лет. Один из близнецов в каждой паре получал ежедневную дозу пребиотика — инулина или фруктоолигосахарида, — смешанного с протеиновым порошком; второй получал плацебо. Инулин и фруктоолигосахариды — это растительные волокна, доступные без рецепта: инулин содержится в цикории и топинамбуре, фруктоолигосахариды — в луке и чесноке. Оба не усваиваются человеком, зато служат пищей для полезных кишечных бактерий.

После трех месяцев приема близнецы из группы пребиотиков показали значимо лучшие результаты в когнитивных тестах. Исследование близнецов особенно ценно тем, что позволяет «вычесть» генетику: если оба близнеца несут одинаковые гены, а улучшение заметно только у одного — значит, дело именно в добавке, а не в наследственности.

Анализ микробиома — совокупности кишечных бактерий — показал, что у принимавших пребиотики заметно больше бактерий рода Bifidobacterium. В экспериментах на мышах этот род бактерий снижает когнитивные нарушения через так называемую ось кишечник–мозг: двустороннюю систему химических и нервных сигналов между пищеварительным трактом и головным мозгом.

В Нидерландах недавно стартовало более масштабное клиническое испытание PRECODE с тремя типами пребиотиков и 26-недельным курсом; его итоги ожидаются в 2027 году.

Ранее исследователи обнаружили неожиданную пользу пробиотиков для здоровья пожилых людей.

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