Военкор прокомментировал предотвращенный в Подмосковье теракт

Поддубный похвалил ФСБ за предотвращение теракта в Подмосковье

Военкор Евгений Поддубный похвалил в своем аккаунте в «Максе» сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ за предотвращение теракта украинских спецслужб.

«Сотрудники ФСБ сорвали еще одну масштабную и изощренную диверсионную операцию, которую готовили украинские спецслужбы при плотной координации западных кураторов», — поделился военкор.

Он указал на многоуровневые и безжалостные схемы, которые использует Служба безопасности Украины (СБУ) против России. Однако российские спецслужбы « умеют видеть угрозу задолго до ее реализации, грамотно выстраивать контрмеры и действовать на опережение».

Утром 14 июля ФСБ РФ сообщила, что пресекла подготовку серии терактов против объектов военно-промышленного комплекса и офицеров Минобороны России. По данным ведомства, для атак планировалось использовать FPV-дроны со взрывчаткой, которые были ввезены в Московскую область под видом партии керамической плитки.

В ФСБ уточнили, что исполнителем сорванного теракта стал россиянин — бывший член этнической банды, который ранее отбывал длительный срок за совершение тяжких преступлений. СБУ вышла на связь с ним через запрещенную в России террористическую организацию.

Ранее стало известно о срыве масштабной атаки Киева на военные аэродромы в двух российских регионах.