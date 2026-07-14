Россияне рассказали, какой доход считают признаком богатства

Только 4% россиян считают себя богатыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

Исследование показало, что среди мужчин доля тех, кто относит себя к богатым, составляет 5%, тогда как среди женщин — 3%.

Чаще других о своем высоком уровне благосостояния заявляли представители так называемого «поколения оттепели» — россияне, родившиеся до 1947 года. В этой возрастной группе богатыми считают себя 9% опрошенных.

Согласно результатам опроса, 21% респондентов пока не достигли высокого уровня достатка, однако уверены, что смогут стать богатыми. Среди молодежи до 25 лет такого мнения придерживаются 60% участников исследования.

В денежном выражении россияне считают богатым человека с ежемесячным доходом в среднем 393 330 рублей. Для сравнения, в 2005 году этот показатель составлял 94 950 рублей.

Еще 30% опрошенных сообщили, что хотели бы разбогатеть, однако сомневаются, что смогут этого добиться. В то же время 40% респондентов заявили, что не ставят перед собой цель стать богатыми, а еще 5% затруднились ответить на этот вопрос.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 23 мая 2026 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян верит в победу над старением уже в этом веке.