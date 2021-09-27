Испортившие 800 электросамокатов в Москве заплатили 1 млн рублей

Полиция нашла злоумышленников, которые в августе повредили 800 электросамокатов в Москве. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на совместное заявление сервисов Whoosh, Urent и «Яндекс Go», которым нанесли ущерб.

Преступниками оказались три молодых человека в возрасте от 21 до 22 лет, которые проживают в Москве. Компании провели внутреннее расследование с привлечением сотрудников ОВД по району Якиманка.

По данным источников издания, сумма ущерба составила чуть больше 1 млн рублей, ее компенсировали в соответствии с мировым соглашением. Самокаты были введены обратно в эксплуатацию после сервисного обслуживания.

Все средства Whoosh направила в фонд помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата «Движение — это жизнь». Urent и «Яндекс Go» также переведут деньги в российские благотворительные фонды.

Ранее сообщалось, что в конце августа неизвестные повредили около 800 самокатов, обмазав их солидолом. Около 500 поврежденных электросамокатов принадлежали сервису Whoosh, около 300 — Urent, еще 25-30 — «Яндекс Go». Компании подали совместное заявление в полицию.