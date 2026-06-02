Родителям объяснили, как сформировать правильные пищевые привычки у подростка

Психолог Кардиакос: проблемы с питанием в детстве переходят во взрослую жизнь
Подростковый возраст — это критический период, когда формируется отношение к своему телу и еде на десятилетия вперед. Вместо изнурительных диет и запретов следует сформировать правильные пищевые привычки. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала семейный психолог Анастасия Кардиакос.

Специалист выделила несколько ключевых принципов профилактики. По ее словам, важно соблюдать ритм питания с интервалами около трех часов, чтобы поддерживать стабильный уровень глюкозы и избегать «пищевых качелей». Между основными приемами пищи она посоветовала оставлять «чистые промежутки» — пить только воду без газа, чтобы тренировать чувствительность к истинному голоду. Особый контроль требуется за сладкими газированными напитками: сахар в жидком виде быстро всасывается, резко поднимает уровень глюкозы и провоцирует приступ голода.

Биологические часы человека устроены так, что утром и днем организм эффективнее перерабатывает энергию, поэтому более калорийную еду стоит переносить на первую половину дня, отметила Кардиакос.

«Достаточное потребление белка помогает поддержать рост мышечной ткани и снизить тягу к сладостям. Включайте в каждый основной прием пищи яйца, рыбу, творог, мясо или бобовые», — добавила она.

Клинический психолог Станислав Самбурский до этого предупреждал, что родителям не стоит воевать с детьми, которые столкнулись с расстройством пищевого поведения (РПП), а также пытаться стыдить их, уговаривать, высмеивать и убеждать съесть «ложечку за маму, ложечку за папу».

В данном случае, как считает эксперт, необходимо обращаться к специалисту, ведь анорексия и булимия — это не модные слова, а серьезные заболевания. Проблема может начинаться с одной мерзкой фразы значимой девочки из класса, а заканчиваться стационаром.

