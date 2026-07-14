В Италии задержаны десятки человек в ходе крупной операции против мафии

ТАСС: полиция задержала 80 человек в ходе операции против итальянской мафии

В Италии стражи порядка задержали почти 80 человек в ходе крупной операции против калабрийской мафиозной группировки «Ндрангета». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что задержанных обвиняют в вымогательстве, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, грабеже, а также сговоре с целью незаконного оборота наркотиков.

По данным полиции, 73 человека заключили под стражу, еще шестеро помещены под домашний арест.

Правоохранители установили, что считавшаяся традиционно южной преступная организация давно распространила свою деятельность на север Италии и на другие европейские страны.

До этого издание Daily Mail писало, что одного из самых опасных боссов мафии в Италии арестовали, пока он спал. Арест 39-летнего Леонардо Джезуальдо, считавшегося высокопоставленным членом печально известной Società Foggiana (так называемой «Фоджийской мафии»), прошел в ходе ночного рейда, когда мужчина спал в своей кровати.

Ранее босса итальянской мафии задержали за международную наркоторговлю.