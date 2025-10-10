Daily Mail: в Италии арестовали босса мафии, пока он спал

Одного из самых опасных боссов мафии в Италии арестовали, пока он спал, пишет Daily Mail.

В Италии задержан один из самых опасных мафиозных лидеров страны — 39-летний Леонардо Джезуальдо, считавшийся высокопоставленным членом печально известной Società Foggiana (так называемой «Фоджийской мафии»). Арест прошел в ходе ночного рейда, когда мужчина спал в своей кровати.

По данным Министерства обороны Италии, вооруженные карабинеры ворвались в дом преступника и застали его спящим. На опубликованных кадрах с нательных камер видно, как бойцы спецподразделения вытаскивают Джезуальдо из постели. В доме также был обнаружен заряженный пистолет с удаленными серийными номерами.

Джезуальдо был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы за преступления, связанные с мафией, после того как скрылся от правосудия в 2020 году. Арест мафиози стал важной победой итальянских правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью, отметили офицеры.

Премьер-министр Джорджия Мелони, комментируя эти успехи, заявила, что государство «не ослабит своей решимости бороться с мафией до конца».

