На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Одного из самых опасных боссов мафии в Италии арестовали, пока он спал

Daily Mail: в Италии арестовали босса мафии, пока он спал
close
Depositphotos

Одного из самых опасных боссов мафии в Италии арестовали, пока он спал, пишет Daily Mail.

В Италии задержан один из самых опасных мафиозных лидеров страны — 39-летний Леонардо Джезуальдо, считавшийся высокопоставленным членом печально известной Società Foggiana (так называемой «Фоджийской мафии»). Арест прошел в ходе ночного рейда, когда мужчина спал в своей кровати.

По данным Министерства обороны Италии, вооруженные карабинеры ворвались в дом преступника и застали его спящим. На опубликованных кадрах с нательных камер видно, как бойцы спецподразделения вытаскивают Джезуальдо из постели. В доме также был обнаружен заряженный пистолет с удаленными серийными номерами.

Джезуальдо был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы за преступления, связанные с мафией, после того как скрылся от правосудия в 2020 году. Арест мафиози стал важной победой итальянских правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью, отметили офицеры.

Премьер-министр Джорджия Мелони, комментируя эти успехи, заявила, что государство «не ослабит своей решимости бороться с мафией до конца».

Ранее полиция поймала итальянского мафиози благодаря его любви к бильярду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами