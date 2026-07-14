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Общество

В Госдуму внесут законопроект о полной компенсации ЖКХ инвалидам

Депутат Миронов предложил полностью компенсировать инвалидам расходы на ЖКХ
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги для инвалидов и семей с детьми-инвалидами с 50% до 100%. Законопроект по этому вопросу планируется внести в Госдуму 14 июля, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Сейчас инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, компенсируется половина расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт.

Согласно пояснительной записке, инициатива предусматривает повышение размера компенсации с действующих 50% до полного возмещения расходов.

По мнению автора законопроекта, принятие этой меры позволит сохранить доступность жилья для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, а также повысит доверие к системе социальной защиты.

В беседе с агентством Миронов отметил, что инициатива касается интересов почти 12 млн граждан с инвалидностью. Кроме того, он предложил предоставить налоговые льготы предприятиям, которые занимаются трудоустройством людей с инвалидностью.

Ранее ЛДПР предложила существенно повысить выплаты семьям с детьми-инвалидами.

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