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Политика

ЛДПР предложила существенно повысить выплаты семьям с детьми-инвалидами 

ЛДПР предложила повысить до уровня МРОТ выплаты семьям с детьми-инвалидами
Кирилл Каллиников/РИА Новости

ЛДПР выступила с инициативой установить ежемесячные выплаты в размере МРОТ тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I группы. Мера позволит усовершенствовать систему соцподдержки граждан, осуществляющих уход за наиболее уязвимыми категориями населения. Пояснительная записка к законопроекту есть у «Газеты.Ru».

Законопроект направлен в правительство РФ 3 июля.

Как напомнили парламентарии, на сегодняшний день трудоспособным родителям, усыновителям, опекунам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, выплачивается ежемесячно 10 000 рублей с учетом индексаций. Такой размер выплаты остается крайне низким, отметили в партии.

«Этих денег объективно не хватит, чтобы позволить себе купить продукты питания, оплатить нужные лекарства и лечение, услуги ЖКХ и товары первой необходимости», — сказал «Газете.Ru» лидер партии Леонид Слуцкий 3 июля 2026 года в ходе рабочего визита в Ярославль по итогам встречи с матерью ребенка-инвалида.

Более того, указали в ЛДПР, действующее законодательство в этой сфере не распространяется на людей, ухаживающих за инвалидами I группы, которые не являются таковыми с детства.

«Законопроектом предлагается установить на уровне федерального закона правовой механизм ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I группы в сумме, равной МРОТ, которая на сегодняшний день составляет 27 093 рубля», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что ежемесячная выплата будет производиться к установленной ребенку-инвалиду или инвалиду пенсии в период осуществления ухода за ним.

В ЛДПР подчеркнули, что мера ликвидирует правовой пробел, распространив господдержку на лиц, осуществляющих уход за инвалидами I группы независимо от причины инвалидности.

«Выплата должна ежегодно индексироваться, обеспечивая возможность оплачивать продукты питания, медицинскую помощь и другие необходимые расходы», — сказал Слуцкий.

До этого доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил, что ежегодно в России порядка 600-700 человек становятся инвалидами из-за неправильного питания. Половина всех случаев инвалидности связана с заболеваниями, которые развиваются из-за вредного рациона.

Ранее Мясников предупредил, что каждый лишний килограмм веса забирает жизнь россиян.

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