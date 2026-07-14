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Общество

Назван продукт, который мог стать причиной эпидемии диареи в США

CNN: массовая вспышка диареи в Мичигане могла произойти из-за салата
Unai Huizi Photography/Shutterstock/FOTODOM

Источником паразита Cyclospora, вызвавшего вспышку диареи среди более чем 3 тысяч жителей американских штатов Мичиган и Огайо, мог стать салат или листовая зелень. Об этом сообщила главный специалист по медицине в администрации губернатора Мичигана Наташа Багдасарян, передает CNN.

По ее словам, салат постоянно упоминается в ходе расследования как продукт, который ели многие заболевшие. При этом другие продукты тоже пока нельзя исключать, подчеркнула Багдасарян.

В Мичигане зарегистрировано более 2,6 тысячи заболевших, из которых 44 потребовалась госпитализация. В штате Огайо заразился 361 человек, 46 пришлось класть в больницы. Лечение занимает от недели до 10 дней, пациенты получают курс антибиотиков.

Багдасарян отметила, что эпидемиологическое расследование затрудняется из-за длительного периода между заражением и появлением симптомов: пациентам к тому времени уже сложно вспомнить, что и когда они ели. Кроме того, генетическое тестирование Cyclospora сложнее, чем у бактериальных патогенов, таких как сальмонелла. Как пояснила микробиолог Дженнифер МакЭнтайр, с точки зрения генома бактерии — это детская книга, а Cyclospora — «Война и мир».

Кроме того, в прошлом году Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сократили программу FoodNet: раньше она отслеживала восемь возбудителей, включая Cyclospora, а теперь — только два.

Власти Мичигана проводят интервью с больными, изучают чеки из магазинов и ресторанов. Для снижения риска заражения населению рекомендовано тщательно мыть овощи и фрукты, а также отдавать предпочтение цельным кочанам салата перед уже нарезанными.

Первые случаи заболевания были зарегистрированы еще в начале месяца, на тот момент заразились минимум 145 человек в 17 штатах.

Ранее авиакомпания отменила рейс из-за приступа диареи у пассажирки.

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