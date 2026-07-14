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Общество

Жители нескольких регионов Украины остались без света

В пяти областях Украины пропал свет из-за повреждения объектов энергетики
Gleb Garanich/Reuters

Отключение света произошло в пяти регионах Украины в связи с повреждением объектов энергетической инфраструктуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское министерство энергетики и угольной промышленности.

По данным ведомства, без электроснабжения остались жители Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Одесской областей. Также из-за повреждения объектов энергетики свет пропал в тех частях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР), которые в данный момент находятся под контролем Киева.

Неполадки с электричеством наблюдаются и в 72 населенных пунктах Тернопольской, Киевской и Черниговской областей. Как рассказали в Минэнерго, там трудности связаны с неблагоприятными погодными условиями.

11 июля пресс-служба компании «Черниговоблэнерго» сообщила, что в Нежинском районе Черниговской области произошло отключение света. Без электроснабжения остались более 23 тыс. человек. Электричество пропало после ударов со стороны Вооруженных сил России, уточнялось в заявлении.

Ранее на северо-востоке Украины возникли перебои со светом и водой.

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