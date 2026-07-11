После удара по северу Украины без света остались более 23 тыс. человек

В Черниговской области более 23 тыс. украинцев лишились света после атаки

На севере Украины из-за вражеской атаки без света остались более 23 тыс. чел., сообщает в Telegram-канале компания «Черниговоблэнерго».

Там уточнили, что речь идет о жителях Нежинского района Черниговской области. Энергетики уже приступили к ремонту.

До этого российское Минобороны заявило, что ВС РФ нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве, где производили беспилотники. Одно из предприятий, по данным ведомства, было замаскировано под гражданское производство мебели.

Жители Киева сообщали, что удары баллистическими ракетами начались до того, как была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Одесской области целью атаки стали сразу три порта, выступающих логистическими узлами ВСУ.

По данным SHOT, серия ударов также была нанесена по городу Апостолово в Днепропетровской области, где расположен крупный железнодорожный узел. Также были атакованы Сумы, Нежин в Черниговской области и подконтрольный Украине город Запорожье.

Ранее Минобороны РФ раскрыло, как Зеленский прикрывает Киев.