Врачи спасли 91-летнюю женщину, которую едва не погубил порыв сильного ветра

В Свердловской области 91-летняя женщина получила тяжелую травму после того, как ее сбил с ног сильный порыв ветра, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Несчастный случай произошел с пенсионеркой из Красноуфимска, когда она выходила из магазина. После падения у нее диагностировали перелом шейки бедра — травму, которая нередко приводит к потере подвижности у пожилых людей.

Врачи из районной больницы предложили пациентке высокотехнологичную операцию по замене сустава. Несмотря на возраст, состояние женщины позволило провести вмешательство, и оно прошло успешно.

Уже на следующий день после операции женщина смогла встать на ноги. В настоящее время она чувствует себя хорошо и передвигается с тростью.

Ранее в Тверской области семилетнего мальчика придавило упавшим во время непогоды деревом.