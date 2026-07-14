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Общество

Врачи спасли 91-летнюю женщину, которую едва не погубил порыв сильного ветра

В Свердловской области 91-летняя женщина попала в больницу из-за порыва ветра
Shutterstock

В Свердловской области 91-летняя женщина получила тяжелую травму после того, как ее сбил с ног сильный порыв ветра, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Несчастный случай произошел с пенсионеркой из Красноуфимска, когда она выходила из магазина. После падения у нее диагностировали перелом шейки бедра — травму, которая нередко приводит к потере подвижности у пожилых людей.

Врачи из районной больницы предложили пациентке высокотехнологичную операцию по замене сустава. Несмотря на возраст, состояние женщины позволило провести вмешательство, и оно прошло успешно.

Уже на следующий день после операции женщина смогла встать на ноги. В настоящее время она чувствует себя хорошо и передвигается с тростью.

Ранее в Тверской области семилетнего мальчика придавило упавшим во время непогоды деревом.

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