Дачникам назвали растения, которые можно высадить в середине лета

Садовод Воронова: огурцы и редис можно высадить на даче в середине лета

В июле — начале августа на даче можно высадить дайкон, редис и огурцы. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, до осени также можно каждые две недели собирать старую и подсеивать новую зелень, например, салат, шпинат, кинзу, укроп, петрушку и так далее. После середины июля она посоветовала сеять редис, когда корнеплод будет лучше развиваться. В этот период можно повторно посадить огурцы. Однако эксперт предупредила, что урожай можно не получить, если конец сентября будет прохладным.

«Я предлагаю другой способ: во время пасынкования огурцов, которое периодически надо делать, боковые побеги следует поставить в банку с водой. Когда они дадут корни, останется просто высадить их в землю. Но обязательно именно в теплицу – на улице уже ничего не вырастет», – подчеркнула Воронова.

В середине лета можно сеять дайкон, когда для него создаются идеальные световые условия, заключила она.

Садовод, автор книг, блогер Светлана Самойлова до этого говорила, что июль — решающий месяц для будущего урожая картофеля. Именно в этот период клубни активно наливаются, и от правильного ухода напрямую зависит, насколько крупными и здоровыми они вырастут.

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