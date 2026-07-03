Дачникам раскрыли секрет хорошего урожая картофеля

Июль — решающий месяц для будущего урожая картофеля. Именно в этот период клубни активно наливаются, и от правильного ухода напрямую зависит, насколько крупными и здоровыми они вырастут. Об этом в интервью Ura.ru сообщила садовод, автор книг, блогер Светлана Самойлова.

По ее словам, многие начинающие огородники недооценивают значение окучивания, однако именно этот прием играет ключевую роль. Клубни картофеля формируются не на корнях, а на подземной части стебля, поэтому чем больше стебля оказывается под землей, тем больше урожая можно получить, пояснила эксперт.

«Окучивая картофель, мы погружаем стебли в землю, стимулируя образование клубней. То есть будущего картофеля. И если вы изначально высадили картофель неглубоко, то он нуждается в двух–трех окучиваниях за сезон. Две такие работы приходятся на июль», — сказала Самойлова.

Окучивание проводят перед поливом и подкормкой, продолжила она. С помощью тяпки из междурядий захватывают почву и поднимают ее к кустам, формируя холмики.

Кроме того, в июле она посоветовала выполнить две подкормки, причем каждую — только после увлажнения почвы. Первую, до 10 июля, проводят с использованием органического удобрения для овощей или гумата калия, а вторая — приходится на 20–25 июля. Здесь снова можно применить органику.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого предупреждала, что фитофтора может навредить урожаю в первой половине лета. Это одна из самых опасных болезней в огороде, от которой чаще всего страдают пасленовые: перец, картофель, баклажаны, томаты.

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