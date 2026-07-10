Дачникам объяснили, как спасти урожай в период сильных ливней

Специальные удобрения с полезными почвенными микроорганизмами помогут дачникам спасти урожай в период затяжных ливней, они позволяют повысить сопротивляемость корневой системы к гнилостным заболеваниям. Об этом «Москве 24» рассказал садовод Александр Сидельников.

По его словам, надземную часть нужно обработать химическими фунгицидами, так как при повышенной влажности фитофтора и парша распространяются моментально. Однако эксперт предупредил, что фунгициды нельзя применять на растениях, плоды которых уже готовы к сбору.

Он также порекомендовал почистить дренажные канавы, которые помогут отвести воду от посадок, и убрать мульчу. Последняя может задерживать влагу и способствовать развитию гнили.

«Также обязательно надо каждый день рыхлить землю, потому что во время дождей она становится плотной и плохо пропускает кислород к корням», – пояснил Сидельников.

Садовод отметил, что особенно тщательно следует следить за пасленовыми культурами — это картофель, томаты, баклажаны, поскольку во влажных условиях они могут быстро заболеть.

Садовод, автор книг, блогер Светлана Самойлова до этого говорила, что июль — решающий месяц для будущего урожая картофеля. Именно в этот период клубни активно наливаются, и от правильного ухода напрямую зависит, насколько крупными и здоровыми они вырастут.

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