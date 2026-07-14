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Общество

Пенсионерам напомнили о необходимости уведомить Соцфонд о трудоустройстве

Сенатор Мурог: некоторым пенсионерам нужно сообщать Соцфонду о трудоустройстве
АНО «Национальные приоритеты»

В некоторых случаях пенсионерам важно уведомлять Соцфонд о начале трудовой деятельности. Это, в частности, распространяется на случаи, когда гражданин получает соцпенсию по старости или по потере кормильца, а также выплаты для повышения суммы пенсии до прожиточного минимума, пояснил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

Он отметил, что в подобных ситуациях на уведомление СФР о трудоустройстве у пенсионера есть пять дней – в течение этого времени важно либо через личный кабинет на сайте фонда, либо в клиентской службе предоставить данные, чтобы выплаты были изменены в соответствии с ними.

«При этом важно учитывать, что несвоевременное уведомление грозит образованием переплаты, которую впоследствии придется вернуть», — предупредил сенатор.

В случае, если речь идет об обычной страховой пенсии, уведомлять СФР не нужно, так как работодатель самостоятельно передает соответствующие данные, чтобы фонд мог приостановить на время работы индексацию выплат. Проверить информацию, перечень всех выплат и разобраться в том, есть ли необходимость предоставления дополнительных сведений, можно на сайте СФР, заключил Мурог.

Ранее сообщалось, что Минтруд упростит получение компенсации при переезде некоторым пенсионерам.

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