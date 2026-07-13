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Бизнес

Минтруд упростит получение компенсации при переезде некоторым пенсионерам

Котяков: пенсионерам Крайнего Севера упростят получение выплаты при переезде
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Минтруд намерен упростить и ускорить выплату компенсаций за переезд пенсионерам из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другие регионы страны. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что поддержку могут получить пенсионеры Крайнего Севера как во время работы, так и после выхода на пенсию. В частности, неработающим пенсионерам, которые переезжают вместе с супругом или другим членом семьи, находящимся на иждивении, будут компенсированы расходы на проезд и провоз багажа.

Подать заявление на выплату россияне могут лично в отделение Социального фонда России (СФР), через портал «Госуслуги» или по почте.

«Мы упрощаем и ускоряем процедуру получения этой компенсации. Теперь пенсионеру нужно будет только подать заявление и приложить документы, подтверждающие понесенные расходы, стоимость которых необходимо возместить», — подчеркнул министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Министр также отметил, что заявителям не нужно собирать дополнительные справки. СФР самостоятельно запросит нужные сведения в других ведомствах с помощью системы межведомственного взаимодействия.

Ранее россиянам рассказали, сколько накопить к пенсии.

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