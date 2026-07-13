В РФ предложили увеличить возраст молодежи

Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России до 40 лет

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет.

По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности.

«Совсем недавно молодежью считались россияне до 30 лет, сейчас молодежь — это 35 лет. А наш министр [здравоохранения] Михаил Альбертович [Мурашко], недавно сказал, что 40 лет, и я с ним согласен», — поделился Онищенко.

Он добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Онищенко уточнил, что сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является «динамической величиной».

11 мая Онищенко говорил, что верхняя граница возраста молодежи, сейчас составляющая 35 лет, будет подниматься.

Он отметил, что этот процесс неизбежен, но только после того, как увеличится продолжительность жизни. Ученый напомнил, что до 2030 года продолжительность жизни в стране должна составить 78 лет. В некоторых городах, в частности в Москве, эта планка уже достигнута.

Ранее россияне выступили против повышения возраста молодежи до 45 лет.