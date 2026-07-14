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Общество

Зоопсихолог объяснила, почему питомец постоянно ходит за хозяином

Зоопсихолог Капустина: при сепарационной тревоге питомец может дрожать и скулить
Shutterstock/Alfredo Cecchi

За тем, что собака или кошка постоянно следует за своим хозяином, может скрываться как здоровая привязанность питомца, так и сепарационная тревога. Об этом газете «Известия» сообщила зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина.

Эксперт объяснила, что собаки ходят за своими владельцами из-за стайного инстинкта. Питомец воспринимает хозяина как источник безопасности, пищи и социального контакта. В то же время кошки являются более самостоятельными и территориальными. Если животное следует за человеком, то это указывает на наличие индивидуальной привязанности, сформированной в раннем возрасте.

«Здоровая привязанность выглядит спокойно. Питомец идет за вами, но при этом может улечься отдельно и заняться своими делами, если вы, например, сели работать. Он не паникует, если вы вышли из комнаты на минуту. Это, скорее, фоновое желание быть рядом, а не необходимость», — подчеркнула специалист.

При этом, по ее словам, при сепарационной тревоге собака или кошка начинает вести себя по-другому. Животное может дрожать, скулить, царапать закрытую дверь или пытаться выйти из помещения. Также после ухода человека питомцу в таком состоянии свойственно хождение по кругу, вокализация и повреждение предметов, находящихся рядом с дверью.

Зоопсихолог объяснила, что причинами такого поведения могут быть долгая разлука, переезд, перестановка мебели или появление нового члена семьи. Для того чтобы избежать сепарационной тревоги рекомендуется постепенно приучать питомца к одиночеству. Хозяину следует выходить из комнаты на несколько секунд, а после этого постепенно увеличивать продолжительность своего отсутствия в помещении. При этом важно следить за состоянием животного и избегать контакта с ним на пике тревоги.

Помимо этого, важно обустроить отдельное безопасное место для питомца, в котором будут находиться его любимые игрушки и лежанка. Приучить животное находиться в этом уголке в одиночестве можно с помощью лакомств и совместных игр. Также во время ухода и возвращения домой владельцам следует вести себя спокойно, избегая эмоциональных прощаний и встреч.

Партнер-кинолог/зоопсихолог Vetcity Clinic Анна Климова до этого говорила, что собаки и кошки по-разному реагируют на эмоции своего хозяина из-за особенностей социализации. По ее словам, немаловажную роль в этом вопросе также играет длительность совместного проживания с человеком и уровень социализации животного.

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