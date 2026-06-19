Пассажир выпал из движущегося поезда в Башкирии и не выжил

В Башкирии пассажир выпал из движущегося поезда и не выжил

В Башкирии мужчина во время поездки на поезде выпал из него и не выжил. Об этом сообщает Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Инцидент произошел 17 июня на перегоне Чишмы — Шингакуль Куйбышевской железной дороги. Мужчина пренебрег правилами безопасности во время поездки на поезде и выпал из состава прямо на ходу.

В результате пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранительные органы организовали по факту случившегося доследственную проверку. Сейчас выясняются все детали и обстоятельства происшествия. Стражи порядка дадут оценку действиям ответственных лиц.

До этого в Красноярском крае мужчина выпал из самодельного паралета. Пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение.

Ранее пенсионер выпал из окна высотки, пытаясь спасти любимую кошку.