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Общество

В Приморье ампутировали палец ребенку, пострадавшему при обрушении моста

Ампутация не повлияет на жизнь пострадавшего при обрушении моста в Приморье
Shutterstock

В результате обрушения моста на пляже Большая Тавайза в Приморье один из пострадавших детей перенес операцию по ампутации пальца. В интервью ТАСС травматолог-ортопед Артемовской городской больницы № 1 Юрий Гуляев заявил, что данная травма не несет угрозы жизни ребенка.

Врач подчеркнул, что решение по ампутации было обусловлено тяжестью повреждений: из-за размозжения мягких тканей и нарушения кровообращения восстановить палец хирургическим путем не удалось.

«Дежурными травматологами было принято решение ампутировать пальчик. Для жизни такая травма никаких последствий не представляет», — сообщил Гуляев.

По его словам, в подобных ситуациях дети обычно проходят успешную реабилитацию и в дальнейшем полноценно используют поврежденную конечность.

13 июля в бухте Муравьиной в Приморском крае произошло обрушение пешеходного моста, который являлся популярным местом среди местных жителей. Согласно сведениям регионального Минздрава, в инциденте пострадали четверо человек: трое детей и один взрослый. Проведенные водолазами-спасателями поисковые работы на дне в районе обрушения не выявили других пострадавших.

Ранее на сплаве в Приангарье течением едва не унесло ребенка.

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