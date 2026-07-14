Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Россиянин на секунду отвлекся во время ремонта в квартире и попал в больницу

Amur Mash: в Приморье мужчине чуть не оторвало руку перфоратором во время ремонта
Telegram-канал «Amur Mash»

Житель Владивостока чуть не лишился руки во время ремонта в квартире, сообщает Amur Mash.

Telegram-канал пишет, что 40-летний мужчина работал перфоратором. Во время ремонта он на мгновение отвлекся, и его перчатку намотало на работающий инструмент. При этом мужчине частично отсекло один палец, другой был сломан. Кроме того, у пострадавшего рваные раны и травматический шок.

В посте говорится, что мужчину госпитализировали. Из поврежденного пальца врачи сформировали культю, а перелом зафиксировали спицами. Сейчас пациент выздоравливает дома.

До этого в Московской области подросток чуть не лишился почки после ДТП, о котором решил не говорить родителям. Юноша получил сильный ушиб при падении с квадроцикла, но посчитал, что все обойдется. Однако спустя сутки боль в пояснице усилилась, наросла гематома, и мать вызвала врачей. Медики диагностировали у мальчика тяжелое повреждение почки.

Ранее паук оставил дыру в руке мужчины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Родительский контроль на телефоне: как защитить ребенка от опасностей интернета и не превратить заботу в слежку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!