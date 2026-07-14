Россиянин на секунду отвлекся во время ремонта в квартире и попал в больницу

Amur Mash: в Приморье мужчине чуть не оторвало руку перфоратором во время ремонта

Житель Владивостока чуть не лишился руки во время ремонта в квартире, сообщает Amur Mash.

Telegram-канал пишет, что 40-летний мужчина работал перфоратором. Во время ремонта он на мгновение отвлекся, и его перчатку намотало на работающий инструмент. При этом мужчине частично отсекло один палец, другой был сломан. Кроме того, у пострадавшего рваные раны и травматический шок.

В посте говорится, что мужчину госпитализировали. Из поврежденного пальца врачи сформировали культю, а перелом зафиксировали спицами. Сейчас пациент выздоравливает дома.

До этого в Московской области подросток чуть не лишился почки после ДТП, о котором решил не говорить родителям. Юноша получил сильный ушиб при падении с квадроцикла, но посчитал, что все обойдется. Однако спустя сутки боль в пояснице усилилась, наросла гематома, и мать вызвала врачей. Медики диагностировали у мальчика тяжелое повреждение почки.

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