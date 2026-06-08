Паук оставил дыру в руке мужчины

В Испании мужчина едва не лишился руки после укуса паука-отшельника

Житель Испании чуть не лишился руки после укуса паука-отшельника, пишет Diario Sur. После контакта с пауком на конечности мужчины появилась дыра.

Испанец ухаживал за цветочными горшками в доме друга, когда почувствовал резкий укол. Сначала он принял его за комариный укус, но последствия оказались катастрофическими.

Через несколько часов у пострадавшего распухла рука и подскочила температура до 39 градусов. Боль нарастала, вокруг места укуса образовалась шишка. В медицинском центре Эль-Пало врачи подтвердили: это паук-отшельник, один из самых ядовитых паукообразных Средиземноморья.

В приемном отделении рану пришлось вскрывать — внутри оказалось много гноя. Высокая температура держалась несколько дней. Рука покрылась синяками, кожа начала отмирать.

Спустя полтора месяца мужчина все еще находится на больничном. Рана постепенно заживает, а врачи назвали укус «очень сильным».

Профессор зоологии Университета Малаги Раймундо Реал пояснил, что пауки-отшельники не нападают на людей первыми. Обычно этот вид прячется в темных местах: кладовых, подвалах или под цветочными горшками. Яд паука разрушает белки и вызывает некроз тканей.

«Это не смертельно, но может привести к очень серьезным местным поражениям, требующим срочной помощи», — добавил профессор.

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