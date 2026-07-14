В Самарской области продлили ограничения на продажу топлива

В Самарской области с 13 июля 2026 года продлены временные ограничения на реализацию топлива. Об этом на брифинге сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков, чьи слова приводит «Коммерсантъ».

Установлены лимиты на заправку транспорта: для легковых машин норма составляет до 40 литров бензина или до 100 литров дизеля, для грузовых — до 300 литров дизельного топлива. Продажа горючего в канистры или любую другую тару запрещена для предотвращения перепродажи и обеспечения мер безопасности. Заправка разрешена только непосредственно в топливные баки автомобилей.

Продажа ГСМ в канистры, бутылки или любую другую тару полностью запрещена для исключения спекуляций.

По словам Гуркова, дефицита топлива в регионе нет. Несмотря на возможные локальные задержки поставок, крупные сетевые АЗС работают в обычном режиме и ежедневно пополняют резервы. Особое внимание власти уделяют аграрному сектору: сельхозпроизводители обеспечены необходимыми объемами в полном объеме. Контролирующие структуры ведут мониторинг рынка для предотвращения необоснованного роста цен и создания искусственного дефицита.

Ранее губернатор Севастополя сообщил о правилах заправки на городских АЗС.