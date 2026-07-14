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Общество

Губернатор Севастополя сообщил о правилах заправки на городских АЗС

Развожаев: в Севастополе 14 июля будут отпускать по 40 литров бензина на машину
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В вторник, 14 июля, в Севастополе на четырех автозаправочных станциях будет осуществляться продажа топлива по QR-коду, при этом одно транспортное средство можно будет заправить на 40 литров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«На 4 АЗС по QR-коду можно будет заправить 40 литров: Верхнесадовое, Орлиное, Таврида 1 и Таврида 2», – отметил Развожаев.

По его словам, на всех прочих заправках сохраняется лимит в 20 литров на машину. Заправка в канистры любого типа запрещена.

Губернатор подчеркнул, что все коды уже были разосланы, и пользователям рекомендуется проверить сообщения.

Заправка по QR-коду будет доступна с 9:00 до 21:00, указано в посте.

«Если вы подавали заявку (но код не получили), то заново ее подавать не надо — она уже в базе. Если взяли код, но не заправились, то наоборот — уменьшается шанс получить код», — подчеркнул Развожаев.

Также на всех АЗС в продаже имеется дизельное топливо NP, можно будет заправить 40 литров.

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