Юрист предупредил о последствиях переводов с карты на карту

Переводы средств с одной карты на другую могут представлять определенные риски как для отправителя, так и для получателя, особенно если деньги направляются незнакомым людям. Юрист Александр Хаминский поделился с агентством «Прайм» возможными последствиями таких операций.

«При переводе денежных средств на банковскую карту физического лица плательщик далеко не всегда понимает, кому именно фактически направляются деньги и как они будут использованы в дальнейшем. Если получатель окажется связан с экстремистской или террористической деятельностью, перевод может вызвать интерес правоохранительных органов», — отметил специалист.

Он также добавил, что при оплате товаров или услуг незнакомцам важно сохранять все подтверждения — чеки, переписку и скриншоты. В случае трудовых отношений переводы заработной платы на личные карты могут быть восприняты как попытка скрыть реальные доходы, что может привести к доначислению налогов и штрафам. Кроме того, налоговые органы могут проверять переводы на личные счета на предмет незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Хаминский рекомендует использовать официальные методы оплаты и оформлять доходы в соответствии с законодательством.

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