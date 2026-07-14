Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Юрист предупредил о последствиях переводов с карты на карту

Юрист Хаминский: переводы денег с карты на карту могут вызвать проверки
shutterstock

Переводы средств с одной карты на другую могут представлять определенные риски как для отправителя, так и для получателя, особенно если деньги направляются незнакомым людям. Юрист Александр Хаминский поделился с агентством «Прайм» возможными последствиями таких операций.

«При переводе денежных средств на банковскую карту физического лица плательщик далеко не всегда понимает, кому именно фактически направляются деньги и как они будут использованы в дальнейшем. Если получатель окажется связан с экстремистской или террористической деятельностью, перевод может вызвать интерес правоохранительных органов», — отметил специалист.

Он также добавил, что при оплате товаров или услуг незнакомцам важно сохранять все подтверждения — чеки, переписку и скриншоты. В случае трудовых отношений переводы заработной платы на личные карты могут быть восприняты как попытка скрыть реальные доходы, что может привести к доначислению налогов и штрафам. Кроме того, налоговые органы могут проверять переводы на личные счета на предмет незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Хаминский рекомендует использовать официальные методы оплаты и оформлять доходы в соответствии с законодательством.

Ранее адвокат объяснил, почему нельзя оплачивать заказ курьеру переводом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Родительский контроль на телефоне: как защитить ребенка от опасностей интернета и не превратить заботу в слежку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!