«Терминал забыл»: адвокат объяснил, почему нельзя оплачивать заказ курьеру переводом

Часто встречаются ситуации, когда курьер привозит заказ и утверждает, что терминал для приема карт он «забыл» или аппарат «сломался», предлагая оплатить заказ переводом. Но делать этого не стоит, рассказал «Газете.Ru» Альберт Халеян, адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской торгово-промышленной палате.

Первый риск, который вас поджидает тогда, когда вы делаете перевод курьеру, — это отсутствие подтверждения платежа. По словам адвоката, при оплате картой через терминал вы получаете чек — это документальное подтверждение транзакции. Перевод на личную карту не дает никаких официальных гарантий: доказать факт оплаты потом будет почти невозможно.

«Также, если вы соглашаетесь перевести деньги курьеру «мимо кассы», то товар вернуть не сможете. Даже если покупка оказалась ненадлежащего качества, то оспорить операцию и сделать чарджбэк — процедуру оспаривания платежа по банковской карте, которая позволяет покупателю вернуть деньги в случае нарушения его прав или правил проведения операции, — будет невозможно», — отмечает адвокат Халеян. Магазин может отказаться признавать сделку, ссылаясь на отсутствие записи о платеже в системе.

Эксперт подчеркивает, что такой перевод может оказаться частью цепочки подозрительных или незаконных операций. Прием платежей в обход кассового аппарата — это уход от налогов. Соглашаясь на перевод, вы невольно участвуете в нелегальной схеме, что потенциально может создать проблемы в случае проверок: вам придется доказывать свою непричастность, потратив время и нервы.

«Также существует вероятность столкнуться с аферистами. Схема «терминал забыл» — распространенный прием мошенников. После перевода курьер может просто забрать деньги и исчезнуть, не оставив товара. Также вместо настоящего курьера может прийти посторонний человек, который представится доставщиком. А еще после перевода аферист может заявить, что «деньги не дошли», и потребовать повторить платеж», — предупредил эксперт.

Если вы оказались жертвой мошенника, адвокат акцентирует внимание на скорости.

«Немедленно свяжитесь с банком. Если сообщить о происшествии максимально быстро, есть шанс заблокировать перевод. Зарегистрируйте обращение в банке, это создаст официальную отметку. Затем обратитесь в полицию с заявлением. Приложите номер телефона мошенника, точную сумму перевода и время операции. В большинстве случаев, если средства уже ушли и были выведены, то вернуть их сложно, но попытаться стоит».

Ваше заявление, по словам адвоката, может помочь другим. На основе множества обращений правоохранители возбуждают уголовные дела, и мошенников иногда находят.

Ранее россиянам рассказали, сколько можно сэкономить, отказавшись от доставки еды в 2026 году.