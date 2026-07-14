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Общество

Россиянам объяснили, когда можно сократить рабочий день за счет обеда

«Прайм»: уйти с работы раньше за счет обеда можно с согласия работодателя
Shutterstock

Россияне не всегда могут сократить рабочий день, отказавшись от обеда, заявила «Прайму» партнер, глава практики трудового права международной консалтинговой компании O2-STREAM Анастасия Зайцева.

Она сказала, что продолжительность трудового дня определена правилами внутреннего распорядка или соглашением работника и работодателя. Самостоятельно отменять или переносить обед сотрудник не может, даже если коллеги против этого не возражают.

По словам Зайцевой, перерыв длится от 30 минут до двух часов и зависит от производственной необходимости. Начальник может не разрешить отказаться от обеда, потому что ему важно присутствие работника в офисе в последние часы.

Как отметила эксперт, если руководитель не возражает против переноса обеда и сокращения рабочего времени, нужно заключить соответствующее дополнительное соглашение к трудовому договору. В противном случае время обеда останется неизменным. Однако Роструд не рекомендует переносить перерыв на конец дня. Обед, с точки зрения ведомства, должен делить рабочее время на части.

До этого доцент Юридического института РУДН (Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы) Петр Петкилев сообщил, что в 2026 году у россиян больше не будет трехдневного отдыха. День народного единства 4 ноября будут отмечать в среду, поэтому дополнительный выходной будет в середине недели.

Ранее россиянам рассказали, когда можно легально поработать на час меньше.

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