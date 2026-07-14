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Общество

МВД подтвердило объявление в розыск создателя сайта «Миротворец»

МВД: создателя сайта «Миротворец» Георгия Туку объявили в розыск
Wikimedia

База данных МВД России подтверждает, что создатель сайта «Миротворец» Георгий Тука объявлен в федеральный розыск по уголовной статье. Об этом пишет РИА Новости.

«Тука Георгий. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — подчеркнули в ведомстве.

Украинский сайт «Миротворец» стал известен благодаря своим противоречивым публикациям, в которых размещаются данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также других граждан, которых сайт называет «изменниками родины».

На ресурсе также не раз появлялись личные данные несовершеннолетних, а в его базе содержатся сведения о многих российских культурных деятелях и гражданах других стран. Проект позиционирует себя как общественная инициатива, объединяющая специалистов в области права, экспертов и добровольцев, деятельность которых сосредоточена на анализе фактов, связанных с посягательствами на национальную безопасность Украины.

В феврале 2026 года Росфинмониторинг включил Георгия Туку в список террористов на территории России.

Ранее Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) заочно арестовали и объявили в розыск.

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