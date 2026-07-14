В Приморье задержали семейную пару, распространявшую порнографию

В Приморском крае сотрудники правоохранительных органов задержали супружескую пару, занимавшуюся производством и реализацией порнографических материалов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

По имеющимся данным, 22-летний мужчина и его 24-летняя жена выступали непосредственными участниками съемок. Кроме того, молодой человек отвечал за техническую часть процесса: он администрировал аккаунты и управлял продажами контента в сети. Оплата за видео поступала от пользователей на счета, указанные на специализированных ресурсах, после чего супруги распределяли выручку между собой.

В ходе обыска, проведенного в жилище задержанных, полиция изъяла электронные устройства, средства связи и иные предметы, которые могут служить доказательствами по делу.

Следователями УМВД по Владивостоку возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ. За совершенное деяние подозреваемым может грозить лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с дополнительным запретом на занятие определенных видов деятельности или работу на определенных должностях на период до 15 лет.

На данный момент в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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