Девушку без сознания обнаружили около клуба после изнасилования

В Греции мужчина похитил девушку и бросил около клуба после изнасилования

Отдых в Греции закончился для 19-летней девушки из Германии визитом в полицию. Об этом сообщает Creta24.

По данным издания, иностранка познакомилась с мужчиной во время посещения ночного клуба на Крите. После вечера в заведении едва знакомый мужчина якобы отвез ее в расположенную неподалеку квартиру и изнасиловал. В этот момент она чувствовала себя плохо и не могла адекватно реагировать на ситуацию.

Спустя некоторое время подруга обнаружила пострадавшую около клуба без сознания.

В тот же день девушка обратилась в полицию, но, по ее словам, правоохранители не спешили искать неизвестного. Так, только спустя два дня полицейские опросили свидетелей, пригласили подругу немки и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Несмотря на задержки, личность преступника установили, но его еще не поймали. Сама пострадавшая в «трагическом физическом и психологическом» состоянии вернулась в Германию. Ее семья также недовольна расследованием. К делу подключились власти ФРГ.

Ранее сообщалось, что брат изнасиловал сестру-подростка после возвращения из тюрьмы.