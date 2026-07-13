Фельдшер Шаблина: мы будем с вами до конца стоять под обстрелами

Даже те, кто сомневался в 2022 году, сегодня признают – решение о проведении СВО было единственно верным. Об этом на форуме «Все для победы!», проводившегося «Народным фронтом» национальном центре «Россия», заявила фельдшер скорой медицинской помощи из Курской области Юлия Шаблина.

По ее словам, начало спецоперации для многих было неожиданным, так как не все понимали причин. Он уточнила, что чем плотнее люди сталкивались с противником, тем очевиднее становилась необходимость проведения спецоперации.

Медик рассказала о подвигах врачей в прифронтовой зоне, которые спасали раненых с первых дней СВО, о террористических ударах ВСУ по каретам скорой помощи.

Шаблина подчеркнула, что медики работали без капли сомнений день и ночь в условиях постоянных обстрелов. Она отметила, что враг пытался запугать их, но не получилось.

«Мы будем с вами до конца стоять под обстрелами», – сказала Шаблина президенту России Владимиру Путину.

В ответ глава государства тепло обнял медика.

«Владимир Владимирович, если в двадцать втором году еще кто-то сомневался в начале СВО, зачем оно было начато. Сейчас мы на своем опыте понимаем, что это было единственно правильное решение», — добавила она.