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Общество

В Вологде девушка отдала аферистам накопленные на учебу деньги

В Вологде девушка отдала мошенникам средства, которые семья копила на учебу
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Вологды поверила аферистам и лишилась денег на учебу. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Во время первого разговора неизвестные представились 17-летней девушке сотрудниками поликлиники и рассказали о необходимости пройти диспансеризацию. Чтобы записаться, пострадавшая раскрыла неизвестным данные своего паспорта.

Спустя непродолжительное время ей снова позвонили. На этот раз ей заявили, что с помощью данных паспорта мошенники получили доступ к ее аккаунту на «Госуслугах» и получили доверенность, которая позволяет распоряжаться активами семьи.

Чтобы защитить средства, пострадавшая достала из сейфа родителей 3,5 миллиона рублей и отдала их курьеру аферистов, который якобы выполнял роль инкасатора. Похищенные средства семья откладывала девушке на учебу.

«На следующий день мать обнаружила пропажу денег из сейфа. После разговора с дочерью она обратилась в полицию», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Твери школьник отдал мошенникам 10 слитков золота и 15 млн рублей.

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