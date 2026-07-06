В Твери школьник отдал мошенникам 10 слитков золота и 15 млн рублей

В Тверской области сотрудники полиции задержали 19-летнюю девушку, которая забрала у подростка миллионы родителей и золотые слитки. Об этом сообщает областное управление МВД.

13-летний подросток несколько дней общался по телефону с неизвестными. Аферисты убедили вскрыть сейф родителей и передать сбережения родителей и золотые слитки курьеру. Девушка два ездила домой к школьнику и вывозила накопления семьи, «добычу» она передавала еще одной пособнице аферистов, которая работала посредником между курьерами и удаленными кураторами.

Часть денег она перевела аферистам, остальное хранила дома в Подольске, где ее нашли тверские оперативники. По данным полиции, девушка нашла работу в сети и получала «зарплату» за каждую смену, последнее вознаграждение составило 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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