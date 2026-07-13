Названа причина экстренной посадки летевшего в США авиалайнера

AirLive: летевший из Италии в США рейс сел в Ирландии из-за вибрации двигателя

Самолет американской авиакомпании United Airlines по пути из Рима в Нью-Йорк экстренно сел в Ирландии из-за вибрации двигателя. Об этом сообщает AirLive.

Рейс UA509 вылетел из аэропорта Фьюмичино и направлялся в Ньюарк. На борту Boeing 767-400ER находились 227 пассажиров и членов экипажа. Примерно через три часа полета пилоты заметили необычную вибрацию правого двигателя и почувствовали посторонний запах.

Командир экипажа принял решение прервать трансатлантический перелет и направить лайнер в сторону Ирландии. Пилоты снизили обороты проблемного двигателя до холостых, чтобы избежать дальнейших повреждений.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Шеннона, где его встретили экстренные службы. Все находившиеся на борту покинули самолет без происшествий и травм. Обратный рейс отменили, пассажиров перенаправили на альтернативные рейсы.

Техники приступили к осмотру правого двигателя, чтобы установить причину вибрации и запаха. Представители United Airlines сообщили, что авиакомпания эксплуатирует этот борт 24 года.

United Airlines — крупнейший авиаперевозчик в мире с самым многочисленным парком самолетов, которых у него насчитывается более 1,1 тысячи. Их средний возраст составляет около 15,1 года.

Ранее в Киргизии пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета.