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Общество

В Подмосковье на базе отдыха годовалый мальчик выпал из окна, он в тяжелом состоянии

112: в Одинцово годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа
Shutterstock

В Подмосковье ребенка госпитализировали после того, как он упал с высоты. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел на базе отдыха в Одинцово. По данным канала, по неизвестной причине годовалый мальчик выпал из окна четвертого этажа.

В результате пострадавшему понадобилась помощь медиков, в больницу он попал с несколькими травмами, среди которых – сотрясение мозга и переломы.

«Врачи оценивают его состояние как тяжелое», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются специалисты. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Подобный случай до этого произошел в Бердске. Пятилетняя девочка находилась дома с матерью, но в какой-то момент выпала из окна.

В результате она получила серьезные травмы, ее состояние специалисты определили как стабильно тяжелое. Ей оказали всю необходимую помощь.

На ситуацию обратили внимание следователи, они организовали проверку, которая поможет выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка выпала из окна квартиры в Петербурге.

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