Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры в Петербурге

78.ru: в Петербурге ребенок не выжил после падения из окна квартиры

В Петербурге двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже и не выжила. Об том сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в доме на улице Кораблестроителей на Васильевском острове. Ребенок остался без присмотра на несколько секунд, когда отец отвлекся. Девочка упала с высоты четвертого этажа, ее экстренно доставили в больницу, но спасти пострадавшую врачи не смогли.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Калининграде прохожие поймали ребенка, выпавшего из окна. Мальчик упал с высоты четвертого этажа. Случайные прохожие успели вовремя среагировать и поймали ребенка, он не получил серьезных травм.

Ранее в Рязанской области трехлетний мальчик выпал из окна, оставшись без присмотра.