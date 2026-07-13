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Общество

Залужный лайкнул пост в поддержку Лучанова

«Страна.ua»: экс-главком ВСУ Залужный лайкнул пост в поддержку Лучанова
Global Look Press

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Гром заявил, что убил бы гражданских за своих близких, комментируя задержание экс-комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны» со ссылкой на пост бойца в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если кто-то хочет знать, убил ли я цивила (цивил — сленговое, уничижительное обозначение мирного жителя) за своих родных, то отвечу утвердительно: да. Хоть цивила, хоть не цивила», — написал Гром.

Пост Грома лайкнул бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. Впоследствии военнослужащий удалил пост со своей страницы.

Экс-командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанова задержали 13 июля в Киеве по подозрению в похищении и убийстве двух братьев. По данным полиции, в конце июня между одним из братьев и женой Лучанова произошел конфликт из-за громкой музыки и катания на мотоциклах. Женщина пожаловалась мужу. Тот потребовал от братьев извинений, но получил отказ. После этого Лучанов приказал подчиненным наказать обидчиков.

В ночь на 28 июня военные ворвались в дом братьев, вывезли их в другой регион, удерживали, а затем убили. Тела с множественными огнестрельными ранениями нашли закопанными в лесополосе в Полтавской области 9 июля.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как инструктора избивали его «для излечения».

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