Летящая на МКС россиянка пожертвовала частью волос ради миссии

Перед вторым полетом на МКС космонавт Анна Кикина сделала стрижку, чтобы на орбите было удобнее работать. Об этом она рассказала на предполетной пресс-конференции, передает РИА Новости.

Россиянка призналась, что не готова совсем коротко остричь волосы даже ради космоса, но согласилась уменьшить их длину, чтобы они не мешали. Если бы она этого не сделала, то, по ее словам, в распущенном виде пряди заполняли бы весь проход, а уход за ними занимал бы очень много времени.

При этом заполняют весь проход, а уход за ними отнимает слишком много времени. При этом она допустила, что если потребуется, готова избавиться от них полностью.

«Я, конечно, не смогу отказаться ради космоса от своих волос. Если вы заметили, они стали покороче. <...> Конечно, если космос потребует вообще до единой волосинки избавиться, можно будет над этим подумать, но пока сохраняем», — сказала Кикина.

Так она ответила на вопрос о том, от чего не готова отказаться ради полета в космос. Командир экипажа Петр Дубров признался, что ему везде — и на Земле, и на МКС — принципиально важен красивый вид из окна или иллюминатора. Американский астронавт Анил Менон сказал, что ему труднее всего находиться вдали от семьи.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с «Союзом МС-29» запланирован на 14 июля. Миссия продлится 261 сутки, в течение которых экипаж совершит 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Для Кикиной это будет второй полет после экспедиции на Crew Dragon в 2022–2023 годах.

Ранее эксплуатацию МКС решили продлить до 2030 года.